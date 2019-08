Migranti, 20 tunisini sbarcano a Porto Empedocle

Barchino avvistato e scortato fino a Porto Empedocle: sbarcano 20 tunisini.

Venti tunisini, a bordo di una piccola imbarcazione, sono giunti al porto di Porto Empedocle. Ad avvistare il natante, a circa 8 miglia dalla costa agrigentina e a scortarlo fino alla banchina di Porto Empedocle, è stata una motovedetta della Guardia di finanza.

Sul posto, per occuparsi dell’ordine pubblico, sono presenti i poliziotti della Questura di Agrigento. I migranti, adesso, verranno trasferiti in una struttura d’accoglienza. Starebbero tutti bene e non dovrebbero esserci emergenze sanitarie.