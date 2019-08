Alle 14 l’incontro tra i capigruppo M5s e Pd

È fissato alle 14 l’incontro tra i capigruppo di M5s e Pd, in un luogo ancora da fissare. Lo si apprende da fonti parlamentari Dem. Intanto il segretario del Pd Nicola Zingaretti è giunto intorno alle 8,40 nella sede del partito dove stanno giungendo gli altri dirigenti Dem, tra cui il presidente Paolo Gentiloni, la vicepresidente Anna Ascani, il vicesegretario Andrea Orlando e il tesoriere Luigi Zanda. Da parte loro nessun commento sull’incontro dei capigruppo di M5s e Pd previsto nel pomeriggio.

“Nel corso delle consultazioni mi è stato comunicato da parte di alcuni partiti che sono state avviate iniziative per un’intesa in Parlamento per un nuovo governo e mi è stata avanzata la richiesta di avere il tempo di sviluppare questo confronto”. Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Anche da parte di altre forze politiche, del resto, è stata rappresentata la possibilità di ulteriori verifiche”, ha aggiunto. “La crisi – ha però precisato – va risolta all’insegna di decisioni chiare e in tempi brevi”.