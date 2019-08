“Faccio il ca**o che voglio!”, botte agli agenti. Romeno arrestato e subito liberato

È finito in manette nel pomeriggio di domenica a Palermo un cittadino straniero che, dopo aver insultato alcuni agenti della questura, li ha aggrediti con spinte e graffi. Protagonista in negativo della vicenda un romeno di 32 anni, che intorno alle ore 17 ha notato una volante della polizia di Stato ferma di fronte al centro commerciale Lidl di via Roma ed ha deciso di avvicinarsi. Arrivato di fronte alla vettuta, lo straniero ha fatto il gesto del dito medio in direzione dei poliziotti, prendendo ad insultarli. “Faccio il c***o che voglio!” avrebbe gridato loro con tono di sfida, come riferito da “PalermoToday”.

Gli agenti sono naturalmente scesi dal mezzo per interrogare il 32enne, ma questo non ha affatto perso il proprio atteggiamento ostile, rifiutandosi di rispondere alle domande e di fornire i documenti identificativi. Quando ha visto i poliziotti avvicinarsi per farlo salire sulla volante, il romeno si è subito rivoltato contro di loro, spintonandoli per tenerli lontani ed aggredendoli fisicamente.