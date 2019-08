Commissione Ue: ipotesi Letta commissario

Nel frattempo nel confronto in corso sotto traccia tra Pd e M5s spunta – riferiscono fonti parlamentari – l’ipotesi che possa essere Enrico Letta il nome per il ruolo di Commissario europeo. Il nome dovra’ essere indicato entro il 26 agosto. Pontieri di Ps e M5s si stanno confrontando anche sull’ipotesi di un Conte bis con i pentastellati che non mollano sul nome del premier che oggi ha rassegnato le dimissioni. affaritaliani.it