Barillari (M5S): “No accordo con Pd, attivisti inviperiti. Perderemo consensi”

Condividi

“No a un accordo col Partito democratico. Conosco Nicola Zingaretti e il suo Pd non è diverso da quello di Matteo Renzi”. Davide Barillari, consigliere M5S in Regione Lazio, non vuol proprio saperne di un’alleanza coi dem a livello nazionale. “Da molti attivisti del Movimento – racconta all’Adnkronos – già era stato digerito male l’accordo con Lega, eravamo nati come forza anti-sistema, che non si sarebbe alleata con nessuno. E l’ipotesi che ora si cambi compagine di governo, senza un voto degli iscritti, sta facendo inviperire molti”.

Secondo il consigliere grillino “serve un passaggio con la base. E andrebbe fatto subito. Noi siamo per la democrazia diretta e dobbiamo ascoltare i nostri iscritti. Conosco Zingaretti – prosegue – e non credo che il suo Pd si sia rinnovato rispetto a Renzi. Non c’è un Pd buono o un Pd cattivo, nel Lazio lo stanno dimostrando. Un rapporto col Pd non lo vedo fattibile”. Quali sono i temi che vi vedono più distanti dal Pd? “La sanità nel Lazio viene gestita con ottica clientelare – risponde Barillari – e penso anche all’ambiente, alla lotta contro Roma sui rifiuti, una pagina vergognosa. A parole sono molto bravi quelli del Pd. Anche sulle grandi opere, la Tav, i vaccini… siamo lontani su tanti punti. Vicini su altri, ma lontani sui temi fondamentali”.