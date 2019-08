Ubriaco al volante investe anziana e scappa. Denunciato ecuadoriano

Condividi

Genova – Ieri sera, i poliziotti del Commissariato Centro hanno denunciato un 40enne ecuadoriano per lesioni personali stradali aggravate dalla fuga e per guida in stato d’ebbrezza. Gli agenti, transitando nei pressi di via Cantore, sono stati fermati da alcuni cittadini che chiedevano aiuto per un’anziana sbalzata a terra dopo essere stata travolta da un cassonetto della spazzatura urtato con violenza da un suv che, dopo l’impatto, aveva proseguito la marcia.

Gli agenti, appresa una dettagliata descrizione dell’auto e assicuratisi dell’arrivo del personale medico, si sono messi immediatamente alla ricerca del mezzo trovandolo dopo pochi minuti in via San Bartolomeo, mentre era ancora in transito. Il veicolo presentava danni al cofano e alla fiancata destra.