Vertici M5S: ”Salvini è inaffidabile”

“Tutti i presenti si sono ritrovati compatti nel definire Salvini un interlocutore non più credibile”. Così una nota del Movimento 5 Stelle dopo la riunione oggi a pranzo a Marina di Bibbona che ha visto la partecipazione di Luigi Di Maio, Beppe Grillo, Davide Casaleggio, Roberto Fico, Alessandro Di Battista, Paola Taverna e i capigruppo Patuanelli e D’Uva.Tutti i presenti, viene spiegato, “si sono ritrovati compatti nel definire Salvini un interlocutore non più credibile.

Prima la sua mossa di staccare la spina al Governo del cambiamento l’8 agosto tra un mojito e un tuffo. Poi questa vergognosa retromarcia in cui tenta di dettare condizioni senza alcuna credibilità, fanno di lui un interlocutore inaffidabile, dispiace per il gruppo parlamentare della Lega con cui è stato fatto un buon lavoro in questi 14 mesi. Il Movimento – conclude la nota – sarà in Aula aula al Senato al fianco di Giuseppe Conte il 20 agosto”. (askanews)