Aggressione a colpi di machete nel parco della droga, due senegalesi feriti

È noto in Brianza come il parco della droga, un boschetto lugubre dal quale gli abitanti del posto si sono rassegnati a tenersi alla larga, perché importante piazza di spaccio per tutta la Brianza. Si chiama Parco delle Groane e si trova alla periferia di Ceriano Laghetto. Qui ieri attorno a mezzogiorno due senegalesi di 28 anni residenti nel Lecchese sono stati aggrediti da altre persone – per ora ignote – e feriti, uno dei due in modo grave.

I due, dopo essere riusciti a raggiungere lo spiazzo sotto il Ponte della Giubiana, hanno dato l’allarme al 112, che ha inviato sul posto i carabinieri e gli equipaggi di due ambulanze e due auto mediche che li hanno soccorsi. Il più grave, portato in codice rosso al Niguarda, è stato colpito da un proiettile alla caviglia destra ma soprattutto ha riportato due ferite profonde a entrambe le mani, probabilmente provocate da un machete, una frattura scomposta dell’omero destro e tagli superficiali a entrambi le ginocchia. Probabilmente è stato atterrato con degli spari alle gambe e poi è stato ripetutamente colpito con un machete. È stato operato d’urgenza. Meno grave il suo amico, ricoverato in codice verde all’ospedale di Desio con ferite superficiali da arma da taglio.