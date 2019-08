Open Arms, Trenta: “Non ho firmato perché ho ascoltato la mia coscienza”

“La politica non può mai perdere l’umanità. Per questo non ho firmato”. Lo ha affermato il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, in un comunicato in cui ha spiegato la sua decisione di non firmare il nuovo decreto del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, volto a negare l’ingresso, il transito e la sosta nelle acque territoriali della nave dell’Ong Open Arms a seguito della sospensiva disposta dal Tar del Lazio sul precedente analogo provvedimento.

Per la ministra pentastellata “non si può ritenere che siano rinvenibili nuove cogenti motivazioni di carattere generale ovvero di ordine e sicurezza pubblica tali da superare gli elementi di diritto e di fatto, nonché le ragioni di necessità e urgenza, posti alla base della misura cautelare” del Tar della Lazio.