Salvini: Renzi di nuovo al governo grazie ai 5Stelle? Una truffa!

“Renzi di nuovo al governo grazie ai 5Stelle? Una truffa contro gli Italiani, una vergogna”, ha detto stamani il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini.

E via twitter arriva il commento di Dario Franceschini alla proposta di Goffredo Bettini di un governo di legislatura: “Bettini indica un percorso difficile ma intelligente che credo valga la pena provare a percorrere. Sarà pieno di insidie e potremo provarci solo con un patto interno al Pd: lavorare tutti come una squadra, unita intorno al segretario”.







L’idea di un governo istituzionale, di transizione, di un governo del presidente, “chiamatelo come volete, è un tragico errore. E bene ha fatto, con coraggio, Nicola Zingaretti a opporsi con forza”. A dirlo è Goffredo Bettini (Pd) in un’intervista al Corriere della Sera richiamata in prima pagina. “Dopo esserci fatti carico di una manovra economica pesantissima, che avrebbe come obiettivo quello di porre rimedio ai guai provocati dal governo gialloverde, torneremmo comunque al voto nel giro di poco”, è convinto Bettini. E aggiunge: “Con la certezza di vedere decuplicato il rischio della deriva plebiscitaria di Salvini”. ansa