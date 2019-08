D’Alema ha incontrato Zingaretti: Governo di ampio respiro guidato da Fico

Condividi

“Daniele di Mario del Tempo ci racconta lo scoop in edicola domani: Massimo D’Alema avrebbe incontrato Zingaretti in Umbria, a Otricoli, per contribuire a risolvere la crisi, sostenendo un Governo di ampio respiro, guidato dal Presidente della Camera Roberto Fico, che potrebbe aprire la presidenza della Camera a Franceschini”

Che ne pensate?

StaseraItalia