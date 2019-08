Di Maio apre a governo del presidente: ci affidiamo a Mattarella

Condividi

Dopo l’intervento di ieri di Beppe Grillo, il Movimento 5 stelle, pur con tutte le cautele del caso, apre la porta alla possibilità di un governo di scopo.In un post su Facebook Luigi Di Maio torna a parlare di una crisi giudicata “assurda” e “pericolosa” con la “preoccupazione che a dicembre possa aumentare l’Iva. Che possa saltare Quota 100 per chi voleva andare in pensione o che possa scomparire la tassazione al 15% per chi ha una partita Iva”.

In questa situazione, spiega, “non ci sono giochi di palazzo che ci interessino, per il Movimento 5 Stelle ci sono semplicemente tre punti fondamentali”. Il primo è il taglio di 345 parlamentari. Poi “ci rivediamo subito in aula per capire chi abbia davvero intenzione di sfiduciare Giuseppe Conte come presidente del Consiglio dei Ministri. Il Movimento 5 Stelle sarà al suo fianco fino al fine”. E naturalmente “ci affidiamo alle decisioni del Presidente della Repubblica”.