Salvini a Policoro, “partigiani” cantano ‘Bella ciao’ in spiaggia

Dopo l’intervento sulla spiaggia di Policoro, il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha fatto un giro in canoa insieme a un bambino. La scena è stata ripresa da decine di bagnanti e sostenitori del leader della Lega, che invece è stato contestato da un piccolo gruppetto di persone che si erano sistemate a riva e intonavano «Bella ciao». Un ragazzo gli ha lanciato un poco d’acqua da una bottiglietta ed è stato subito ripreso: «Come ti permetti, rispetto per un ministro». Salvini non ha battuto ciglio.