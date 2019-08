Copenaghen: esplosione a stazione di polizia

Condividi

Un’esplosione ha colpito la stazione di polizia di Norrebro, nel centro di Copenaghen, senza provocare feriti. Lo hanno riferito le autorità danesi. Sulla scena sono accorsi i servizi di emergenza.

L’incidente è avvenuto a pochi giorni di distanza da un’altra esplosione che martedì notte ha danneggiato la facciata dell’edificio che ospita l’agenzia delle entrate danese, in quello che la polizia ritiene essere stato un atto deliberato.

Blast hits #Copenhagen police station, second explosion in Danish capital in 4 dayshttps://t.co/GHvVTbohgm pic.twitter.com/BkwX37iaRx

— RT (@RT_com) August 10, 2019