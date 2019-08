Sinistra colta, Morani (Pd): “Salvini muova il c…”

Savoini, accusato nella vicenda dei fondi russi farlocchi, è presidente dell’associazione Lombardia Russia, ma la Morani non lo sa (o finge di non saperlo) e si meraviglia dei suoi viaggi tra Russia e Italia. Ma dove doveva andare? In Qatar come Renzi?

“Salvini, come dice lui, muova il c… e venga a darci spiegazioni su Savoini e il suo membro di staff D’Amico che hanno fatto avanti e indietro tra la Russia e l’Italia”. Lo scrive in un post su Facebook Alessia Morani, deputata del Partito Democratico. “Il solo Savoini è andato ben 14 volte nel 2018 e 3 volte quest’anno. I magistrati ipotizzano che la trattativa per i fondi neri alla Lega derivanti da una corruzione sia andata avanti per mesi. La crisi di governo – conclude Morani – serve a Salvini per evitare di venire in Parlamento. Si vergogni”