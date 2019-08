Decreto Sicurezza bis, immigrofili insultano la Guardia Costiera

La Guardia Costiera finisce nel mirino dei buonisti che non hanno digerito l’approvazione del dl Sicurezza Bis. Come è noto il decreto, diventato legge ieri con il passaggio al Senato, prevede multe pesanti e confisca della nave per le ong che fanno sbarcare nei porti italiani i migranti salvati nel Mediterraneo.

Il giorno dopo l’ok al decreto Sicurezza bis, la Guardia Costiera ha postato sulla sua pagina social un video in cui viene mostrato il salvataggio di un delfino in difficoltà rimasto bloccato tra le maglie di una rete da pesca. Ma a quanto pare l’operazione della Guardia Costiera che ha salvato questo delfino non è stata digerita dal popolo “buonista” che sui social ha riversato tutto il suo livore per l’ok al Senato al dl fortemente voluto da Salvini. “Salvare i delfini si può. Occhio che se si tratta di appartenente alla razza umana può costare da 150mila a 1 milione di euro”, ha tuonato un utente su Twitter.