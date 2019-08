Biella, animalisti contro musulmani: «Fermate la festa del Sacrificio»

Anche quest’anno la comunità musulmana biellese si prepara alla tradizionale Festa del Sacrificio. Dall’11 al 15 agosto, ovini e caprini subiranno la macellazione rituale ‘halal’, una pratica che porta con sé un’infinità di polemiche. La tradizione vuole che durante la Festa del Sacrificio, i musulmani pranzino con un agnello ‘halal’ (cioè ‘permesso dalla legge’). Così come la macellazione ‘kosher’ ebraica, anche questa pratica prevede che l’animale sia cosciente durante il rito, che la morte avvenga per dissanguamento tramite la recisione di esofago e trachea e che, durante la lunga agonia, vengano recitate alcune preghiere.

Come scrive La STAMPA, Da anni il Meta di Biella guidato da Valerio Vassallo si batte affinchè questa pratica venga abolita, ma senza successo. «Un fanatismo religioso che non tiene in considerazione le più elementari leggi di rispetto animale – dice Vassallo -. Oggi saremo in piazza San Carlo, ma da anni ci battiamo nel Biellese affinché gli animali vengano almeno storditi prima di essere uccisi».