Landini: “con Salvini non parlo”. Però con Monti ci sguazzavate…

Maurizio Landini dice che non parla con Matteo Salvini, ma direttamente con Conte. Però, la Camusso sghignazzava volentieri con Monti.

Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, al termine delll’incontro sulla Manovra a Palazzo Chigi: “Il Governo ha confermato che non c’è ancora una legge finanziaria, e che le loro proposte saranno discusse con noi a fine Agosto o nei primi di Settembre. Il confronto vero si aprirà solamente in quella fase. Bene quindi il metodo che prevede la discussione con i sindacati e con le parti sociali prima di prendere una decisione, ma noi abbiamo ribadito che giudicheremo il lavoro fatto in base a quanto saranno prese in considerazione le nostre proposte su questi 3 incontri che abbiamo fatto”.

agenzia vista