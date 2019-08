Picchiata e stuprata si getta dall’auto in corsa per salvarsi, arrestato albanese

Costretta a seguire l’ex da Siena a Foligno. Questo quanto accaduto a una donna italiana di 28 anni, madre di due figli, costretta con la forza a seguire M.M. di 30 anni – albanese con precedenti di Polizia, irregolare sul territorio italiano e con a carico un ammonimento del questore di Perugia -, che l’ha poi segregata in un appartamento della cittadina umbra e obbligata per tre lunghi giorni a subire violenze sessuali. Le violenze sono durate da mercoledì 31 luglio scorso fino al pomeriggio del venerdì successivo quando, approfittando di un viaggio a Roma, dove era stata costretta a seguire il suo carceriere, la donna, portata all’outlet di Castel Romano, ha trovato la forza di lanciarsi dalla macchina.

Accortasi della presenza di numerose persone che in quel momento gravitavano nel parcheggio del centro, approfittando di una distrazione dell’albanese, la donna ha aperto lo sportello della vettura ancora in movimento e si è gettata in strada chiedendo aiuto a gran voce. Nonostante ciò l’individuo ha bloccato il veicolo e ha raggiunto la ragazza colpendola con schiaffi e pugni al fine di costringerla a risalire sulla vettura. Solo l’intervento delle persone presenti e di alcune guardie giurate in servizio presso l’outlet hanno consentito di trarre in salvo la donna. All’arrivo degli agenti del commissariato Spinaceto, però, l’albanese si era già dileguato.