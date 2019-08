Migranti, rotta balcanica: il gioco sporco delle Ong al confine

I migranti continuano ad arrivare via terra da Nord est. Il copione è sempre lo stesso: nella giornata di sabato 3 agosto altri 46 migranti sono stati rintracciati a pochi chilometri da Trieste dalla polizia di frontiera, dopo essere riusciti a passare il confine senza essere fermati da quella slovena. Come riporta Il Giornale si tratta perlopiù di pakistani, tra loro anche 5 minori, provenienti dalla rotta balcanica che attraversa Bosnia, Croazia, Slovenia e arriva in Italia.

Gli arrivi a Basovizza (appena oltre il confine) hanno ormai frequenza quotidiana. I migranti arrivano qui stremati dopo decine di tentativi, di respingimenti violenti dalla Croazia verso la Bosnia. Da dove poi ricominciano il viaggio per raggiungere i boschi e i valichi lungo i 240 chilometri di frontiera tra Slovenia e Italia. Nonostante il rafforzamento dei pattugliamenti, i problemi non mancano: a cominciare dalla carenza di mezzi della polizia slovena, fino allo scarso organico e ai pochi strumenti per vigilare le fasce confinarie boschive. Insomma, la situazione è ingestibile non sono per gli italiani.