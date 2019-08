Migranti, 50 sbarcati nell’Agrigentino

Una cinquantina di migranti, tutti uomini, sono sbarcati su una piccola imbarcazione sulla spiaggia di Punta Bianca, nell’Agrigentino. Sedici di loro, in evidente stato di disidratazione, si sono fermati per cercare acqua. Gli altri sono fuggiti a piedi sulla statale, in direzione Palma di Montechiaro. Polizia e carabinieri hanno avviato le ricerche. rainews.it