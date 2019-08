La Spagna non è piu’ un Paese a maggioranza cattolica

Secondo un nuovo rapporto del Centro di ricerca di sociologia spagnola (CSI), per la prima volta nella sua storia, la Spagna ha ora più atei, agnostici e non credenti che cattolici praticanti.

FranceInfo riferisce che, mentre un terzo degli spagnoli ha riferito di essere cattolico, solo il 22,7 % di loro ha dichiarato di partecipare alla messa e di avvicinarsi regolarmente alla confessione. In Catalogna, solo il 10,9 per cento dei credenti ha riferito di frequentare regolarmente la messa e di confessarsi, mentre in Rojia, a sud del Paese Basco, circa il 40 per cento delle persone è tuttora cattolico praticante.