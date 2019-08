Milano, gambiano spruzza spray al peperoncino e blocca autobus

Condividi

Milano – Aveva acceso una sigaretta e la stava fumando seduto su uno dei sedili della linea 53. Comportamento vietato e che aveva infastidito un 27enne di origini georgiane. E quando quest’ultimo gliel’ha fatto notare ha preso lo spray al peperoncino che aveva in tasca e lo ha nebulizzato a bordo del bus. E per lui è scattata una denuncia.

Tutto è accaduto intorno alle 23.15 all’altezza di via Carnia, come riferito dagli agenti della Questura di Milano. A lanciare l’allarme, fermando una volante della polizia di passaggio, è stato proprio il conducente del mezzo.







Il responsabile del gesto, un gambiano di 29 anni, è stato rintracciato e fermato dai poliziotti, ma non si è fermato neanche davanti a loro: ha insultato e minacciato gli agenti. Per questo è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio e minaccia a pubblico ufficiale.

