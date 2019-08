Carabiniere ucciso, dagli Usa arriva un team di investigatori

Le famiglie dei due imputati americani, sotto accusa per l’omicidio di Mario Cerciello Rega, vogliono mettere in campo investigatori privati per chiarire cosa sia successo quella notte tra venerdì 26 e sabato 27 luglio. I genitori di Finnegan Lee Elder e di Christian Gabriel Natale Hijorth vogliono vederci chiaro e non si accontenteranno di una squadra di avvocati per la difesa, ma puntano a una vera e propria controindagine.

Secondo la “Stampa”, ai genitori dei due giovani statunitensi tra l’altro appare molto strano che, dopo la morte di un carabiniere, l’inchiesta venga condotta proprio dall’Arma e non da un altro organo di polizia, come riferisce uno dei legali delle famiglie. Secondo le procedure italiane, d’altra parte, la decisione spetta all’autorità giudiziaria e la Procura di Roma non ha visto nessuna incompatibilità nell’affidare le indagini ai carabinieri.