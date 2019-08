Isis colpisce ancora, prigioniero decapitato in Afghanistan

Condividi

Proprio mentre l’Onu avverte sull’imminenza di attacchi sferrati dall’Isis, Daesh dà segni tangibili della sua persistente azione: in queste ore è spuntato il video di un’esecuzione. Una di quelle a cui gli appartenenti all’autoproclamatosi califfato ci hanno purtroppo abituato in questi anni. L’ultima vittima, in ordine di tempo, è un prigioniero che si trovava in Afghanistan: gli è stata tagliata la testa, com’è spesso accaduto alle persone finite nelle mani dei terroristi. A rendere ancora più macabra la scena ritratta dalle immagini, poi, c’è la presenza di minori intenti ad assistere alla decapitazione.

Anche le modalità comunicative scelte dagli estremisti islamici sono le medesime. Il mezzo utilizzato per la diffusione del messaggio, che è anche propagandistico, poi, è di larga diffusione: Telegram.