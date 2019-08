Immigrato mette ago da siringa sulla maniglia di un’auto della Polizia

“Stazione di Milano Rogoredo: un immigrato posiziona un ago da siringa sulla maniglia di uno sportello di un’auto della Polizia. È l’ennesimo attacco alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi in divisa: sono certo che al più presto il criminale verrà bloccato e punito severamente.

Lunedì mattina sarò sul posto, per l’inaugurazione degli uffici di Polizia Ferroviaria e del nuovo hub per i viaggiatori. Sarà l’occasione per abbracciare le nostre Forze dell’Ordine e confermare la tolleranza zero verso droga e spacciatori!”

Lo scrive Salvini su Facebook