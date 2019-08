Da Sagliano a Bibbiano: sono sempre loro!

Condividi



di Informal TV

Bibbiano e i suoi tetri protagonisti hanno un origine antica c’è un filo conduttore che lega i “professionisti” coinvolti, che passa attraverso diversi casi sospetti, lasciandosi dietro una scia di sangue, morti e dolore. Oggi parliamo di Sagliano, dove nel 1996 un’intera famiglia si suicidò in seguito ad assurde accuse di incesti e pedofilia.

La famiglia di Sagliano Micca (Biella), incolpata ingiustamente di abusi sessuali, si suicidò, mamma, papà e i due fratellini. Si dichiararono innocenti, ma non vennero ascoltati. Straziante il biglietto lasciato prima del gesto estremo: ‘In una nazione in cui non c’è verità né giustizia non si può vivere‘”