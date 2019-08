Commissione d’inchiesta su Bibbiano, il Pd si nomina alla presidenza

Emilia Romagna – Parte male la commissione d’inchiesta regionale su Bibbiano: il Pd si nomina alla presidenza ed esclude il centrodestra.

“La Commissione d’inchiesta regionale su quanto accaduto a Bibbiano e sulle modalità con cui in questi anni sono stati gestiti i servizi sociali in Emilia Romagna per gli affidi dei minori parte male, malissimo. Si sono nominati loro presidente e vicepresidenti in modo da gestire questo delicatissimo argomento in campagna elettorale; sarà una gestione seria? Può essere ma nel dubbio hanno preferito non eleggere nessuno del centrodestra; non Forza Italia, non Lega, non Fratelli d’Italia. I 5 Stelle si sono prestati per una vicepresidenza”.