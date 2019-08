Sicilia: sbarcano 19mila tonnellate di grano canadese

Grano canadese, polemiche per il maxi carico sbarcato in Sicilia. A marzo erano state 8mila tonnellate. Adesso, sulla nave Ocean Castle, battente bandiera maltese e arrivata al porto di Pozzallo in Sicilia, il carico ammonterebbe a 19mila. Il contenuto sarebbe sempre lo stesso: grano duro proveniente dal Canada e usato per produrre pasta e in generale farine per la nostra industria agroalimentare. Per alcuni, si tratta di un modo per rendere più competitive le nostre produzioni. Per altri, è un attacco al made in Italy frutto degli accordi commerciali internazionali. Ma non solo: il grano importato da Oltreceano sarebbe anche più tossico di quello nostrano.

Tra le file di questo secondo fronte ci sono Coldiretti e Movimento 5 stelle, che puntano il dito contro il Ceta, l’accordo di libero scambio tra Unione europea e Canada entrato in vigore, in via provvisoria, nel 2019. “Da quando è partito l’accordo – attacca Coldiretti – la quantità di grano importato dal Canada è aumentata di 7 volte. Il balzo delle importazioni arriva proprio al termine della stagione di trebbiatura del grano italiano. Un lavoro che rischia di essere vanificato – sottolinea l’organizzazione – dalla concorrenza sleale delle importazioni dall’estero di prodotti che non rispettano le stesse regole di sicurezza alimentare e ambientale vigenti nel nostro Paese come il grano duro canadese trattato con l’erbicida glifosato in preraccolta, secondo modalità vietate sul territorio nazionale dove la maturazione avviene grazie al sole”.