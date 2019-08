Germania: 109 affetti da tubercolosi in una scuola

Condividi

Funzionari sanitari sono stati inviati in una scuola nel sud-ovest della Germania, dove dozzine di bambini sono stati infettati dalla tubercolosi polmonare. Un totale di 109 studenti, insegnanti e altri impiegati della scuola non confessionale di Michael Ende sono stati contagiati dalla malattia, a seguito di un focolaio nella città di Bad Schönborn.

Le autorità hanno rivelato che quattro persone, tra cui due studenti, hanno casi di tubercolosi attiva, che è contagiosa. I quattro malati sono stati allontanati dalla scuola e stanno ricevendo cure mediche: “Non possiamo escludere la possibilità che ci saranno nuovi casi di malattia attiva”, ha detto Ulrich Wagner del dipartimento sanitario di Karlsruhe al giornale Badische Neueste Nachrichten.







L’epidemia è arrivata dopo che due bambini, in due scuole separate di Bad Schönborn, sono stati trovati affetti dalla Tbc all’inizio di luglio. Da allora la malattia ha continuato a diffondersi nella scuola di Michael Ende. L’ottava classe è stata particolarmente colpita, con 56 studenti – l’88 percento dell’intera classe – che hanno contratto la malattia.

L’emittente locale SWR riferisce che i funzionari sanitari stanno esaminando l’edificio scolastico per determinare come i batteri sono stati in grado di infettare così tante persone.

