Trump pronto a dichiarare fuorilegge gli antifascisti: “Organizzazione terroristica”. Uno degli ultimi controversi tweet di Donald Trump prende di mira il gruppo Antifa, succursale americana del tedesco Antifaschistische Aktion, azione antifascista. Il movimento di ispirazione anarchica, socialista e comunista oltre che, appunto, antifascista, negli ultimi anni si è reso partecipe di scontri e violenze contro gruppi rivali di estrema destra, come i suprematisti bianchi.

Il presidente americano ha annunciato di voler dichiarare il movimento Antifa “un’organizzazione terroristica”. Tale decisione, prosegue Trump, “renderebbe più facile per la polizia fare il proprio mestiere”.







L’accusa – – Il presidente degli Stati Uniti ha anche soprannominato “senza fegato di sinistra radicale” gli attivisti, che sarebbero responsabili – a detta di Trump – di “andare in giro a colpire la gente in testa con mazze da baseball”.

Consideration is being given to declaring ANTIFA, the gutless Radical Left Wack Jobs who go around hitting (only non-fighters) people over the heads with baseball bats, a major Organization of Terror (along with MS-13 & others). Would make it easier for police to do their job!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 27, 2019

