Clandestino e stupratore seriale. Era stato liberato dopo un giorno

Lo avevano già arrestato il 3 aprile del 2014. L’accusa era l’aggessione ad una donna nel parcheggio di un supermercato. Due anni dopo tribunale lo aveva condannato a un anno e due mesi di carcere per violenza sessuale, ma la pena era stata sospesa perché incensurato. A Moustapha Diop, però, avevano revocato il permesso di soggiorno, dunque in un Paese normale non sarebbe dovuto essere qui. E invece è rimasto, facendo qualche lavoretto saltuario, e lo scorso 25 giugno è stato arrestato di nuovo, questa volta per violenza sessuale e rapina aggravata.

La vicenda arriva da Osio Sotto, in provincia di Bergamo. È la sera del 7 giugno quando una ragazza telefona al 112 per denunciare lo stupro appena subito. “A un certo punto ero esausta, non vedevo l’ora di finirla. Gli ho detto di fare quello che voleva”, ha detto lei ai militari come riporta il Corriere. “Mi teneva bloccata a terra e continuava a toccarmi nelle parti intime”. Un incubo durato un’ora iniziato in tarda serata. La ragazza si trattiene oltre l’orario di chiusura nel centro estetico in cui lavora. Una volta uscita, si accorge di aver dimenticato l’incasso. Torna indietro e sulla porta trova l’aggressore con un coltello in mano.