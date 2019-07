Casalecchio: urla “Allah akbar” e aggredisce passanti, arrestato ghanese

Casalecchio, urla “‘Allah akbar” e aggredisce i passanti. All’urlo di “Allah Akbar” ha aggredito i passanti, danneggiato alcune auto al centro commerciale Meridiana, rubato il cellulare di una signora e – prima di essere bloccato da 118 e carabinieri – ha preso a pugni il consigliere comunale della Lega, Andrea Doria, che ha provato a fermarlo. È successo stamattina alle 11:30 alla fermata dell’autobus Meridiana, a Casalecchio.

A dare in escandescenze, un ghanese di 27 anni. L’uomo, incensurato, è stato arrestato dai carabinieri; poi sedato dal personale del 118 e portato all’ospedale Maggiore, dove si trova per accertamenti psichiatrici. Senza apparente motivo, picchiava con il suo zaino, contenente il Corano, i passeggeri fermi alla fermata dell’autobus. Questa la scena che si è ritorvato davanti Doria, alla guida della sua auto. Per lui, coinvolto nella colluttazione mentre cercava di fermare l’aggressore, una prognosi di tre giorni per lesioni.