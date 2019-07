Gozi nominato responsabile Affari europei del governo francese

Condividi

L’ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega agli Affari europei, Sandro Gozi, sarà nominato a breve responsabile delle politiche europee del governo francese. La nomina dell’ex esponente dei governi Renzi e Gentiloni da parte del primo ministro francese, Edouard Philippe, è attesa nei prossimi giorni.

Gozi, candidato alle europee con il movimento ‘Reinassance’ di Emmanuel Macron, resterà nell’esecutivo di Parigi fino al 31 ottobre per poi assumere l’incarico di europarlamentare quando i deputati britannici lasceranno Strasburgo causa Brexit. Secondo il quotidiano Le Figaro, che ha anticipato la notizia, Gozi avrà il compito di ‘monitorare la creazione delle nuove istituzioni europee e le relazioni con il Parlamento europeo in stretta collaborazione con il Segretariato generale per gli affari europei di palazzo Matignon’, la sede del primo ministro francese.