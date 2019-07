Modena: un 44enne aggredisce con acido il suo ex

Un 44enne ha aggredito con l’acido il suo ex e il nuovo compagno di quest’ultimo. Per questo motivo, mercoledì notte, intorno alle 23, è stato arrestato, a Modena, dai carabinieri per lesioni aggravate dall’utilizzo della sostanza corrosiva e atti persecutori.

Il giudice ha disposto il divieto di avvicinarsi alle vittime, tenendo una distanza di 50 metri. Al momento, quindi, l’uomo è in libertà e l’udienza è stata rinviata al sei dicembre prossimo. adnk

