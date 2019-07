Follia Stazione Brescia: straniero incendia bus, poi prende a morsi gli agenti

Ennesimo caso di violenza ai danni di un Agente della Polizia Ferroviaria di Brescia. A denunciarlo, con una nota, è il sindacato di Polizia Sap, cheriferisce quanto avvenuto in mattinata nella zona della Stazione. Verso le 7, secondo quanto si apprende, due Agenti della Polfer di Brescia sono intervenuti per fermare uno straniero che aveva appiccato un incendio e danneggiato un autobus. Purtroppo l’immigrato si è scagliato contro di loro, colpendoli con pugni e testate, oltre che mordendo un poliziotto alla spalla. Lo straniero, ovviamente, è stato arrestato. Mentre l’agente ne avrà per 15 giorni, nella speranza di non aver contratto malattie infettive.

“Si poteva evitare?”, domanda nella nota il sindacato, “Il SAP, come sostiene da anni, crede

fermamente di si. Se anche la Polizia Ferroviaria fosse dotata di Spray Anti Aggressione o di Taser molto probabilmente l’intervento degli Agenti si sarebbe risolto solo con il mostrare uno di questi strumenti di coercizione e come riportano le statistiche Ministeriali il soggetto avrebbe desistito nel suo comportamento aggressivo ben conscio che tali strumento potevano essere utilizzati contro di lui”.