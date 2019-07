Degrado Stazione Milano, “scenario da Terzo Mondo”

“Questo è lo scenario da terzo mondo che vediamo ogni mattina in Stazione Centrale a Milano”, scrive Silvia Sardone su Facebook. “Una situazione allucinante con minimo un centinaio di immigrati che ogni giorno bivacca e purtroppo spaccia in tutte le piazze intorno a quest’area.

Questi sono i risultati delle politiche di sinistra che per buonismo ci hanno fatto arrivare tanti delinquenti e persone che per sopravvivere finiscono in strada a fare i pusher o rubare.

Il Pd a Milano che fa? Nulla, per loro questo spettacolo di degrado e delinquenza non esiste”

Queste le immagini pubblicate