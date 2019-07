“Voglio la verità su Bibbiano”. Insulti e minacce a Laura Pausini

Laura Pausini si è appellata ai social per chiedere la verità su quanto accaduto a Bibbiano, gli stessi social che poi l’hanno presa di mira e riempita di insulti. Il caso dei presunti affidi illeciti ormai è noto: a Reggio Emilia l’ex sindaco di Bibbiano del Pd sarebbe coinvolto nell’inchiesta Angeli e Demoni per aver violato le norme che regolano l’affido dei bambini portati via dalle famiglie per essere affidati a chi elargiva ingenti somme di denaro. Molti cantanti hanno chiesto la verità sui terribili avvenimenti di Bibbiano, tra questi anche Nek che su Repubblica è stato criticato professionalmente con l’accostamento delle sue canzone alle atomiche di Hiroshima e Nagasaki.

Poi è stato il turno della Pausini. Ma adesso la cantante, come riporta l’Adnkronos, ha deciso di reagire e dire la sua in modo chiaro e schietto. Non vuole battere in ritirata come alcuni haters le hanno chiesto e non vuole nemmeno tacere su quanto accaduto e così rilancia sui social con forza il suo appello: “Io non voglio essere schierata politicamente, non mi interessa farlo pubblicamente. Non è che tutto ciò che si pensa e si dice debba sfociare nella politica. Questa storia di Bibbiano è gravissima. Non si può stare zitti. Parlatene tutti, di qualunque partito siate! Come al solito i politici fanno a gara ad appropriarsi delle opinioni altrui. Eppure io ho detto subito che non parlo di politica ma Umanità. Sono una mamma e una cittadina italiana e queste cose mi colpiscono moltissimo”.