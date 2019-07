Pregiudicati in fuga dai carabinieri: due morti

Condividi

Due morti nel corso della notte a Cagliari dopo un inseguimento. Il primo – G.P., 42 anni, di Quartu Sant’Elena (Ca) con alle spalle precedenti per guida in stato di ebbrezza alcolica, evasione, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, estorsione, furto e rapina -, in violazione agli obblighi degli arresti domiciliari cui era sottoposto (verosimile motivo della fuga), alla guida di un’Alfa 166 alla vista di una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Quartu è scappato a velocità sostenuta verso Cagliari, inseguito dai Carabinieri del Radiomobile di Quartu e successivamente dai colleghi della Compagnia di Cagliari.

La folle corsa si è tragicamente conclusa nel capoluogo, in Piazza San Benedetto, dopo aver attraversato a velocità sostenuta la città di Quartu e tutto Viale Marconi, dove l’uomo, alla guida dell’auto risultata senza copertura assicurativa, a causa della eccessiva velocità, è andato a sbattere contro la base in cemento della rotatoria e dopo essersi ribaltato più volte ha impattato violentemente contro il muro dei palazzi della Via Manzoni, morendo sul colpo. Immediatamente accorsi, purtroppo inutilmente, il personale del 118 ne ha constatato il decesso. Sul posto i rilievi sono stati eseguiti da personale della polizia municipale di Cagliari. Solo per fortuna e per il poco traffico notturno non sono state coinvolte altre persone. Sono all’esame degli inquirenti i filmati delle numerose telecamere di videosorveglianza che hanno ripreso la fuga su tutto il percorso.