Scandalo affidi: le reazioni di una certa sinistra

Bimbi sottratti alle famiglie in modo illecito: alcune delle reazioni poco edificanti della sinistra, fino a questo momento

GUAI A PARLARE DI BIBBIANO!

Il Fatto Quotidiano ha duramente attaccato i gli organizzatori e i relatori del Convegno sui figli sottratti alle famiglie naturali e sulla gestione degli affidi. Per fortuna però, in rete ci sono persone intellettualmente oneste e professionalmente obiettive. L’analisi di Matteo Demicheli.

Scandalo affidi, Renzi contro Salvini e Di Maio: che vergogna attaccare avversari politici che non c’entrano nulla

Scrive Matteo Renzi Su Facebook: “Sono in volo verso l’Italia e leggo le polemiche su Bibbiano. Per me chi compie violenza sui bambini va punito senza pietà: la violenza contro i piccoli è l’atto più odioso che possa esistere. Non è un errore, è un orrore. Dunque: i responsabili paghino. E la magistratura individui i […]

Scandalo affidi, De Micheli: “campagna diffamatoria contro il Pd”

“Dopo la vergognosa intervista diffamatoria e senza contraddittorio di Uno Mattina al vicepremier Di Maio, il quale ha parlato di Pd come “partito di Bibbiano”, ancora una volta ci troviamo a condannare l’ennesima aggressione ai danni del secondo partito del Paese, questa volta in un servizio andato in onda nell’edizione delle 13 del Tg2″, denuncia […]

Scandalo Bibbiano, Boldrini: “astenersi da strumentalizzazione politica”

“Leggo che qualche attivista del partito di Di Maio, in modo del tutto assurdo, chiama in causa addirittura me su questa drammatica vicenda. Mettiamo le cose in chiaro: 1. Non c’è nulla di più grave che manipolare dei bambini a scopo di lucro e i responsabili di un fatto così odioso andrebbero puniti con il […]

Fiano: ”Ma cosa c’entra il PD con Bibbiano?”

Il dibattito in studio tra Isabella Tovaglieri (Lega) ed Emanuele Fiano (PD): ‘Mi sarebbe piaciuto anche una commissione d’inchiesta parlamentare sui fatti di Bibbiano’ la risposta di Fiano (PD): ‘Ma cosa c’entra il PD con Bibbiano?’ «mi dice il reato per il quale è inquisito il sindaco del PD?». Scandalo minori, Gip: sindaco di Bibbiano […]

Scandalo affidi, Marattin: “Zingaretti difenda la dignità del Pd”

“Se Di Maio dice che il mio partito “usa l’elettroshock sui bambini per venderseli”, io non mi accontento di una nota stampa della vicesegretaria. Voglio che il segretario difenda la dignità sua e del partito che rappresenta. Altrimenti non so proprio che stiamo facendo, qui.” Lo scrive su Twitter Luigi Marattin Se Di Maio dice […]

Scandalo affidi, Calenda: “sciacallaggio immaginabile”

Calenda scrive su Twitter: “Penso che utilizzare un orrendo fatto di cronaca che coinvolge bambini per fini politici sia il peggior sciacallaggio immaginabile. Considero chi lo pratica un farabutto senza morale e dignità. Ho parlato abbastanza chiaro di Bibbiano ?” Penso che utilizzare un orrendo fatto di cronaca che coinvolge bambini per fini politici sia […]

Scandalo bimbi “rubati”, il Pd fa partire le denunce

di Antonio Amorosi – – E’ stato un terremoto l’esplosione dell’inchiesta giudiziaria “Angeli e Demoni” sui minori di Reggio Emilia “rubati” ai genitori per finire nei circuiti horror dell’affido, con danni irreparabili a bambine, bambini e alle loro famiglie. Istituzioni locali, pm, giudici e periti in Emilia pendevano dalle labbra del sedicente gruppo di esperti, […]

Caso Bibbiano, pool di avvocati per difendere l’immagine del Pd

Un pool di legali all’attacco per difendere l’immagine del Pd. Una squadra di avvocati ha avviato infatti azioni legali a tutela del partito e della sua comunità, infangati da numerosi attacchi perpetrati sui social allo scopo di creare un’equazione tra i casi di cronaca di Bibbiano e le polemiche sui migranti seguite al caso Sea […]