Scandalo affidi, Renzi contro Salvini e Di Maio: che vergogna attaccare avversari politici che non c’entrano nulla

Scrive Matteo Renzi Su Facebook: “Sono in volo verso l’Italia e leggo le polemiche su Bibbiano. Per me chi compie violenza sui bambini va punito senza pietà: la violenza contro i piccoli è l’atto più odioso che possa esistere.

Non è un errore, è un orrore. Dunque: i responsabili paghino. E la magistratura individui i colpevoli, senza che sia il nuovo tribunale del popolo, i social media, a decidere chi è responsabile e chi no: vogliamo giustizia, giustizia, giustizia. E chi ha sbagliato, chiunque sia, deve pagare senza sconti.

In queste ore Cinque Stelle e Lega attaccano a testa bassa contro di noi attribuendoci le colpe di ciò che è avvenuto a Bibbiano. Incredibile!

Non potendo parlare del governo cercano un diversivo per spostare l’attenzione: e dunque strumentalizzano questa tragedia.

I miei amici mi dicono: ma chi te lo fa fare di intervenire su questo tema così delicato?

Io dico che chi usa violenza contro i bambini deve andare in carcere e che chi strumentalizza politicamente la violenza sui bambini FA SCHIFO!