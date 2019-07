Prove tecniche di ribaltone, ‘spettacolo di clown e trasformisti’

Condividi

di Marcello Veneziani – – Non sottovalutate quello che è successo l’altro giorno al Parlamento europeo. È un preavviso di ciò che potrebbe accadere nei prossimi giorni in Italia. I grillini che votano con l’odiato asse franco-tedesco, col pd, coi popolari e con Forza Italia, contro la Lega e gli eurocritici, e diventano decisivi per eleggere Ursula von der Leyen, non sono solo un esempio di cialtroneria, uno spettacolo di clown e trasformisti. Sono un campanello d’allarme su come si potrà evolvere la situazione nostrana, quali pieghe insospettate potrà prendere.

Quando un non-partito è in caduta libera nei sondaggi e nei voti, quando sa che la partita di governo che si sta giocando non consente repliche né prove supplementari, insomma quando si deve giocare il tutto per tutto, allora diventa disponibile a ogni operazione. Pur essendo incapace di governare, il M5S diventa capace di tutto, pur di restare a galla. Alla condizione in cui si trova vanno poi aggiunti due fattori decisivi. I grillini non hanno un’idea, una visione, una linea, sono una mucillagine coagulata dalla rabbia che assume le forme del momento, della rete, dei sondaggi più o meno pilotati. Non hanno una storia ma solo una piattaforma mobile. E tantomeno hanno una cultura, un’etica politica, se non il puerile abecedario forcaiolo che gli ha fornito qualche travagliato maestrino. Basta gridare ogni tre per due “cacciamolo”, “processiamolo” o “in galera!” e poi si è a posto per ogni giravolta.