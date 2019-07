Murales inneggia a violenza contro la Polizia, “è arte, non si puo’ cancellare”

Un murales che inneggia alla violenza contro la polizia. Scudi per terra degli agenti, fuoco e fiamme e antagonisti incappucciati che avanzano con fare minaccioso. Ecco l’arte secondo la Soprintendenza ai beni culturali. A Bologna è scoppiato un vero e proprio caso attorno allo sgombero di un immobile occupato abusivamente dai centri sociali in via Fioravanti. La polemica però non riguarda l’occupazione ma di fatto il gigantesco murales che campeggia sulla struttura.

Da circa 20 anni gli antagonisti dell’xm24 occupano abusivamente quegli spazi. E come sottolionea ilGiorno, in Giunta è arrivato lo stupore quando sono state depositate le prescrizioni dei tecnici dei Beni Architettonici. Al posto dell’immobile il Comune vorrebbe realizzare alcuni palazzi in co-housing da dedicare alle famiglie in difficoltà. Ma il nuov progetto dovrà tenere conto appunto del vincolo della Soprintendenza che chiarisce la sua posizione: “La soluzione progettuale prevede la conservazione delle facciate nord ed est senza alterazione delle aperture e mantenimento delle pitture murali esistenti quali espressione di Street art”.