Fiano: ”Ma cosa c’entra il PD con Bibbiano?”

Il dibattito in studio tra Isabella Tovaglieri (Lega) ed Emanuele Fiano (PD): ‘Mi sarebbe piaciuto anche una commissione d’inchiesta parlamentare sui fatti di Bibbiano’ la risposta di Fiano (PD): ‘Ma cosa c’entra il PD con Bibbiano?’ «mi dice il reato per il quale è inquisito il sindaco del PD?».

Scandalo minori, Gip: sindaco di Bibbiano “pienamente consapevole” del business

A parte il sindaco Carletti che è agli arresti, anche due altri 2 ex sindaci PD sono iscritti nel registro degli indagati, per non parlare del coinvolgimento di una consigliera PD …