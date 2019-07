G7, al summit sulla parità di genere ci sono solo uomini

I ministri dell’Economia, i governatori delle banche centrali e di alcuni organismi internazionali, come il FMI e il OCSE, si sono riuniti ieri a Chantilly, cittadina a nord di Parigi per il G7 delle Finanze. Ciò che è saltato subito all’occhio dalla foto è che, tra i ministri, non è presente nessuna donna: il vertice è infatti stato definito da Le Figaro, come “il summit internazionale e maschilista di tutti i tempi”.

Le disuguaglianze di genere sono stata al centro del summit ma la cosa che lascia più esterrefatti è che sono state discusse da un gruppo di uomini di mezz’età: la Francia, presidente di turno, ha scelto “Rendere il capitalismo più giusto” come titolo del vertice internazionale.