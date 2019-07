Integratori colesterolo

Condividi

L’aggiunta di integratori contro il colesterolo come ad esempio quello a base di lievito di riso rosso, può aiutare ad abbassarne i livelli , il che riduce anche il rischio di malattie cardiovascolari, come l’infarto.

L’estratto di lievito di riso rosso è una forma di questo cereale fermentato e sviluppato in Cina. Recenti studi americani hanno dimostrato che dosi elevate di questa sostanza nell’ordine cioè di 2,4 grammi al giorno, possono ridurre il livello di colesterolo totale fino al 20-25% e anche di più.

I test sugli integratori a base di lievito di riso rosso

Gli effetti dell’estratto di lievito di riso rosso presente negli integratori alimentari sono stati testati anche nella stessa Cina in uno studio che ha coinvolto quasi 5.000 pazienti e tutti con una malattia coronarica.

Il risultato ha evidenziato che i pazienti che assumevano il riso rosso fermentato avevano il 30-33% in meno di probabilità di morire e persino anche un terzo in meno di aver bisogno di interventi di rivascolarizzazione, come ad esempio l’angioplastica.

Tuttavia, il fatto che lo studio riguardasse solo dei pazienti cinesi rende difficile sapere se i risultati sarebbero gli stessi per le persone di altre razze e culture che seguono una dieta diversa da quella orientale di per sì povera di carboidrati e ricca proprio di cereali come il riso.

Perché l’estratto di lievito di riso rosso abbassa il colesterolo?

L’estratto di lievito di riso rosso per il colesterolo di cui si compongono gli integratori alimentari contiene naturalmente la lovastatina, ovvero una sostanza che impedisce all’organismo di produrre colesterolo e che nell’estratto ha la stessa composizione chimica di un farmaco specifico per abbassare il colesterolo sviluppato per la prima volta dalla casa farmaceutica Merck.

Tuttavia la quantità di lovastatina presente nell’estratto è molto più bassa, e quindi non c’è alcun rischio che possa interagire negativamente con altri eccipienti come ad esempio delle statine create chimicamente in laboratori farmaceutici.

Questi effetti collaterali potrebbero infatti accelerare la funzione epatica più del normale e in alcuni casi provocare debolezza muscolare (miopatia).

Poiché l’estratto di lievito di riso rosso contiene meno lovastatina rispetto alle statine da prescrizione, i suddetti effetti sono meno comuni tranne se ad assumere l’integratore sono soggetti che lamentano già delle patologie epatiche pregresse.

In questo caso sia i farmaci che gli integratori a base di lievito di riso rosso prima di essere assunti richiedono la consulenza di un medico esperto che successivamente può anche consigliarne il dosaggio in relazione allo stato di salute generale del paziente.

I vantaggi dell’uso degli integratori naturali

Usando l’estratto di lievito di riso rosso invece delle statine da prescrizione, significa quindi scongiurare pericoli di interazione tra le statine e lo stesso principio attivo del cereale.

Inoltre è importante sottolineare che un intervento” naturale “come quello con gli integratori alimentari per abbassare il colesterolo può essere monitorato a monte dal medico per verificare se il paziente lamenta disturbi al fegato.

A margine è altresì doveroso aggiungere che gli stanoli vegetali presenti nei suddetti integratori a differenza delle statine impediscono al corpo di assorbire il colesterolo.

Alla domanda: in che modo gli stanoli vegetali aiutano a ridurre i livelli di colesterolo? La risposta non è difficile da fornire; infatti, quando digeriamo il cibo, la cistifellea rilascia nell’intestino la bile che contiene colesterolo e altri composti che ci aiutano a digerire e ad assorbire i nutrienti lipidici presenti nel cibo che mangiamo.

La bile e il colesterolo sono riassorbiti nelle parti inferiori dell’intestino. Gli stanoli vegetali impediscono ciò e il grasso in eccesso viene espulso attraverso le feci. Gli stanoli vegetali tra l’altro funzionano meglio quando sono combinati con una dieta a basso contenuto di grassi saturi.

Anche i soggetti che praticano una dieta vegetale al 100% con quantità limitate di grassi saturi, possono abbassare i livelli di colesterolo LDL assumendo questi supplementi o quelli che prevedono anche la presenza del lievito di riso rosso tra i vari principi attivi.