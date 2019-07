Furti ad Albuccione, cittadini in strada contro i Rom

Gli abitanti della frazione di Albuccione, nel comune di Guidonia Montecelio alle porte di Roma, sono scesi in strada per protestare contro il campo rom. A far scoppiare l’ira dei cittadini sarebbe stato il furto di alcuni oggetti all’interno di un automobile parcheggiata.

Secondo quanto riportato dalla stampa locale, questa non è la prima volta che residenti e rom si scontrano. La rivolta fa seguito anche agli ultimi due raid all’interno della scuola vicina al campo rom avvenuti lo scorso fine settimana.