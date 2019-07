Business migranti: frode milionaria di finta coop sociale, 3 arresti

Condividi

Sanremo. Dalle prime ore di oggi i finanzieri della locale Compagnia hanno eseguito ordinanze di custodia cautelare e stanno procedendo al sequestro preventivo di beni nei confronti di un’organizzazione che da due anni gestiva centri di accoglienza straordinaria (C.A.S.) per migranti nella provincia di Imperia. La vicenda è riportata da www.riviera24.it

I provvedimenti cautelari, emessi dal Gip del Tribunale di Imperia, hanno colpito tre cittadini piemontesi, Gianni Morra, classe 1957 definito dagli inquirenti “personaggio apicale”, la convivente E. D. M., classe 1971, e l’avvocato G. T., classe 1952, soci occulti di una finta cooperativa sociale di Cuneo, la Caribu, con la quale avevano ottenuto la gestione del C. A. S. di Sanremo a luglio del 2017 e, nel successivo febbraio 2018, anche quello di Vallecrosia. Oltre a loro è stata tratta in arresto anche la sorella del promotore, A. M., classe 1961, che aveva il compito di riciclare i proventi della fronde in alcune società della famiglia.