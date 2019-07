Presunti fondi russi, Di Maio: Salvini riferisca in Aula

“Quando il Parlamento chiama, il politico risponde, perché il Parlamento è sovrano e lo dice la nostra Costituzione”. Lo scrive su Facebook il leader M5s, Luigi Di Maio, invitando implicitamente Matteo Salvini a riferire in Aula sul caso dei presunti fondi russi alla Lega.

“Non dobbiamo dare alcuna spiegazione. E’ tutto un enorme gossip, si sgonfierà da solo”, replica il ministro dell’Interno: “Non avrei proprio niente da dire in Aula” – Salvini, dal canto suo, spiega: “Non è per mancanza di rispetto verso il Parlamento. E’ che se pure andassi a riferire al Senato non avrei proprio niente da dire”. E ancora, replicando indirettamente al premier Giuseppe Conte che invoca chiarezza, aggiunge: “Di cosa dovrei parlare in Aula, di cene?”.