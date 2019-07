L’intesa tra Pd e M5s per fregare Salvini esiste già. E a Mattarella piace

Condividi

Marco Antonellis per Dagospia – – Anche oggi Giuseppe Conte non le ha di certo mandate a dire commentando l’incontro di Salvini con i sindacati e le associazioni: “Se oggi qualcuno pensa che non solo si raccolgono istanze per conto delle parti sociali, ma anticipa dei dettagli di quella che ritiene debba essere la manovra economica, questo non è corretto affatto e si entra sul terreno di scorrettezze istituzionale. I tempi li decido comunque io“.

Il Capitano, però, era ben consapevole che i rapporti con il Premier erano ai minimi termini così con il leader grillino Di Maio tanto che nei giorni scorsi con largo anticipo sui giornaloni odierni Dagospia ne riportava le lamentele. Ma i problemi per Salvini vengono da lontano, spiegano da Bruxelles, e più precisamente dall’elezione di David Sassoli a capo dell’Europarlamento, elezione arrivata con il via libera di Francia e Germania ma soprattutto, udite udite, anche dei 5Stelle che in cambio hanno avuto per se (grazie all’intercessione Piddina) la vicepresidenza a favore del loro Fabio Massimo Castaldo (cosa che in altri tempi sarebbe stata impensabile non avendo Castaldo nemmeno un gruppo parlamentare europeo alle spalle dato che i 5Stelle sono rimasti in mezzo al guado dei non iscritti).